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Львівські лікарі отримли Діямантову нагороду

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Вручення нагороди ESO Angels на конференції в Швайцарії. БАЗЕЛЬ. – Інсультна служба Першого медоб’єд­нання Львова отримала найпрестижнішу професійну відзнаку – ESO Angels на конференції в Швайцарії. „Наші спеціялісти отримали найвищий статус – діямантовий. Це означає, що наша служба відповідає всім критеріям якості Европейської організації інсультної медицини“, – йдеться у повідомленні. Діямантову нагороду у Швайцарії отримувала...

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