Львівські лікарі отримли Діямантову нагороду

Вручення нагороди ESO Angels на конференції в Швайцарії. БАЗЕЛЬ. – Інсультна служба Першого медоб’єд­нання Львова отримала найпрестижнішу професійну відзнаку – ESO Angels на конференції в Швайцарії. „Наші спеціялісти отримали найвищий статус – діямантовий. Це означає, що наша служба відповідає всім критеріям якості Европейської організації інсультної медицини“, – йдеться у повідомленні. Діямантову нагороду у Швайцарії отримувала...



Логін Підпишись зараз

Створіть обліковий запис або увійдіть, щоб продовжити читання.