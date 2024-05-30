Львівські лікарі отримли Діямантову нагороду

Вручення нагороди ESO Angels на конференції в Швайцарії. БАЗЕЛЬ. – Інсультна служба Першого медоб’єднання Львова отримала найпрестижнішу професійну відзнаку – ESO Angels на конференції в Швайцарії. „Наші спеціялісти отримали найвищий статус – діямантовий. Це означає, що наша служба відповідає всім критеріям якості Европейської організації інсультної медицини“, – йдеться у повідомленні. Діямантову нагороду у Швайцарії отримувала...
Previous ArticleУкраїнські Карпати – в небезпеці
Next Article Українці Грузії провели акцію