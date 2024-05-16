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Майстер-кляса Галини Шепко

By 2 Mins Read

Майстер-кляса Галини Шепко викликала велике зацікавлення. (Фото: Левко Хмельковський) СОМЕРСЕТ, Ню-Джерзі. – Українс­ький історико-освітній центр (директор Наталя Гончаренко) 12 травня влаштував майстер -клясу карпатського ткацтва, яку провадила майстриня Галина Шепко. Ткацький верстат поставили в передпокої Конс­тис­торії Української православної церкви США. У виставковій залі була представлена колекція килимів, суконь та інших ткацьких виробів карпатського реґіону. Г....

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