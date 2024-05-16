Майстер-кляса Галини Шепко викликала велике зацікавлення. (Фото: Левко Хмельковський) СОМЕРСЕТ, Ню-Джерзі. – Український історико-освітній центр (директор Наталя Гончаренко) 12 травня влаштував майстер -клясу карпатського ткацтва, яку провадила майстриня Галина Шепко. Ткацький верстат поставили в передпокої Констисторії Української православної церкви США. У виставковій залі була представлена колекція килимів, суконь та інших ткацьких виробів карпатського реґіону. Г....
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