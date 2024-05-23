Небезпека посттравматичного стресового розладу

Стефан Лашин з Ню-Йорку переслав до „Свободи“ інтерв’ю Михайла Ольшевського з Міхалом Білевичем на теми посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Подаємо у перекладі „Свободи“ з польської мови уривок, що стосується України. На наших очах в Україні зростає покоління людей, психологічно зруйнованих війною. Відо­мий львівський психіатр Юрій Закаль, заступник генерального директора з лікувальної роботи Львівської обласної клінічної...



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