Новий проєкт „UA-Ukrainian Abroad“

Заснування проєкту „UA-Ukrainian Abroad“. (Фото: mfa.gov.ua) КИЇВ. – Міністерство закордонних справ України, голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти, Молодіжна рада при МЗС, Експертна рада студентства при голові підкомітету ВР з питань вищої освіти, запустили проєкт „UA-Ukrainian Abroad“, спрямований на об’єднання української молоді за кордоном. Проєкт передбачає створення координаційної плятформи, до якої увійдуть представники...



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