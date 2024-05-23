Обрано нового ректора Українського вільного університету

Лариса Дідковська Ларису Дідковську, яка є доценткою катедри психології Львівського національного університету ім.Івана Франка, обрано ректоркою Україн­ського вільного університету (УВУ) в Мюнхені. Вибори ректора УВУ відбулися 27 квітня. Кандидатами на посаду були Л. Дідковська і завідувачка катедри мистецтвознавства ім. В. Кіпи Аделіна Єфименко. Явка становила 63%. 62% виборців проголосували за Л. Дідковську. Після закінчення 5-денного...



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