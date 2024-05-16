Проблеми місцевих засобів масової інформації

КИЇВ. – 10 травня відбулася зуст­річ представників понад 20 редакцій, які долучилися до ініціятиви Націо­нальної спілки журналістів України (НСЖУ) в рамках проєкту „Ukrainian Media Fund“ з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні за сприяння „The German Marshall Fundofthe United States“. НСЖУ ініціювала захід, в межах якого 21 реґіональна і місцева редакція отримуватимуть допомогу від Українського...



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