У сучасній ситуації Америка могла стверджувати, що вона мала право демонструвати зарозумілість і нібито вищу військову кмітливість і досвід, оскільки Америка була найважливішим і доброзичливим благодійником України та лідером вільного світу. В результаті Америка географічно і стратегічно обмежила використання Україною американської зброї. Америка часто відмовлялася від поставок певної сучасної зброї, пояснюючи Україні, що вона не...



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