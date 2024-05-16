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Про „червоні лінії“ США

By 2 Mins Read

У сучасній ситуації Америка могла стверджувати, що вона мала право демонструвати зарозумілість і нібито вищу військову кмітливість і досвід, оскільки Америка була найважливішим і доброзичливим благодійником України та лідером вільного світу. В результаті Америка географічно і стратегічно обмежила використання Україною американської зброї. Америка часто відмовлялася від поставок певної сучасної зброї, пояснюючи Україні, що вона не...

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