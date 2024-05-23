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Росія підвищила наступальну активність

By 2 Mins Read

• Російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку в Донецькій області, штурмують біля Іванівського, Кліщіївки та Андріїв­ки, але українські воїни тримають оборону. Найдинамічніша ситуація зараз на Куп’янському та Покров­ському напрямках, на яких 22 травня відбулася майже половина усіх боїв – 65 бойових зіткнень. • На Харківському напрямку загарбники продовжують спроби просунутись в бік Липців. Чотири...

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