Росія підвищила наступальну активність

• Російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку в Донецькій області, штурмують біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, але українські воїни тримають оборону. Найдинамічніша ситуація зараз на Куп’янському та Покровському напрямках, на яких 22 травня відбулася майже половина усіх боїв – 65 бойових зіткнень. • На Харківському напрямку загарбники продовжують спроби просунутись в бік Липців. Чотири...
Previous ArticleУкраїнські депутати у Вашінґтоні
Next Article Усик став абсолютним чемпіоном світу