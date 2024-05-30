СКУ передав 900 дронів

КИЇВ. – Світовий конґрес українців (СКУ) в рамках своєї ініціятиви „Unite with Ukraine“ закупив і доставив сімом бриґадам Збройних сил України 900 FPV-дронів. Їх отримали спеціялізовані підрозділи безпілотних літальних апаратів (БПЛА) 109-ої бриґади, 110-ої бриґади, 241-ої бриґади та 215-го батальйону 125-ої бриґади Сил територіяльної оборони ЗСУ, 2-ий механізований батальйон 3-ої окремої штурмової бриґади, Головне управління...



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