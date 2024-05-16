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Тернопільці допомагають воїнам

By 2 Mins Read

Крістофер Екслайн дарує матраци українцям. ТЕРНОПІЛЬ. – Завдяки матеріяльній підтримці доброчинців Олега Цимблера, Сергія Кулика та інших тернопільців було придбано автомобілі для воїнів Національної ґвардії та Державної прикордонної служби України. Митрополит Василій Семенюк освятив транспорт і побажав витримки та Божої опіки захисникам. Він сказав, що єпархія з початку війни передала понад 200 авто для ЗСУ,...

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