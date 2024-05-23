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Україна відновлює консульське обслуговування

By 3 Mins Read

КИЇВ. – Україна відновлює надання консульських послуг за кордоном чоловікам призовного віку після обмеження з 23 квітня. У Міністерстві закордонних справ України перерву у наданні послуг назвали “технічною паузою”, яка добігає кінця. Перерва  була зумовлена переглядом правил мобілізації до армії. Сотні тисяч українських чоловіків призовного віку живуть за кордоном, а країна відчуває гостру нестачу військ,...

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