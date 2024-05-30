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Україна й Португалія уклали угоду

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ЛІСБОНА. – Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністер Португалії Луїс Монтенеґро 28 травня в Лісбоні підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. „Угода закріплює зобов’язання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіяльної цілісности в межах кордонів 1991 року, включно з територіяльним морем. Португалія надасть щонайменше 126 млн евро військової підтримки цього року. Також вона...

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