Українські депутати у Вашінґтоні

ВАШІНҐТОН. – Делеґація народних депутатів Верховної Ради України протягом п’яти днів перебувала з офіційною візитою у Вашінґтоні. На капітолійському пагорбі українські законодавці зустрічались із американськими. Серед іншого, Київ хоче заручитись двопартійною підтримкою Конґресу США, щоб закликати адміністрацію Байдена зняти політичну заборону використовувати зброю США для ударів по території РФ. Серед основних тем перемовин голова парляментської...



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