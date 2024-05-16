Українські захисники завдають ворогу відчутних втрат

15 травня Сили оборони України відбили наступальні дії російських військ у районі Вовчанська Харків­ської области та частково витіснили ворога з міста, тривають оборонні дії у північних і північно-західних околицях. Від початку доби російські загарб­ники зосереджують найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках. На Харківському напрямку зафіксовані три бойові зіткнення. Росія­ни намагаються атакувати у нап­рямку Липців....



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