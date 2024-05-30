Українські кандидатки на виборах Европарляменту

Ольга Дуб-Бюссеншютт (ліворуч) змагається на виборах Европейського парляменту в Німеччині, Марта Барандій (всередині) балотується в Бельгії, а Наталія Кудрик (праворуч) веде виборчу кампанію в Італії. „Я за створення европейської армії”, – наголошує Ольга Дуб-Бюссеншютт, яка називає себе єдиною в Німеччині кандидаткою українського походження, що змагається за місце в Европейському парляменті. Якщо вона стане однією з...



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