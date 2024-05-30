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Українці в Нідерляндах

By 4 Mins Read

Українці Нідерляндів під час зустрічі із заступницею Міністра закордонних справ Іриною Боровець і Послом України в Нідерляндах Олександром Карасевичем (в центрі). Людмила Лісовська – перша зліва. МЗС України активно працює над посиленням взаємодії з українськими громадами за кордоном для забезпечення міжнародної підтримки Украї­ни та наближення перемоги України у розв’язаній Росією аґресивній війні. Заступниця Міністра закордонних...

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