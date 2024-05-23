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Усик став абсолютним чемпіоном світу

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Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик. ЕР-РІЯД, Савдівська Арабія. – На Kingdom Arena український боксер Олександр Усик у 12-раундовому протистоянні 19 травня здолав британця Тайсона Ф’юрі і став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі в епоху чотирьох головних поясів. Наприкінці дев’ятого раунду українець відправив британця у нокдавн. Три останні раунди пройшли в більш-менш...

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