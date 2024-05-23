У Конґресі закликають не обмежувати Україну

ВАШІНҐТОН. – Комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конґресменів від обох партій до Державного секретаря оборони Ллойда Остіна з закликом пришвидшити постачання озброєнь Україні. Законодавці також висловили свою „сильну підтримку” наданню дозволу Україні атакувати цілі на території Росії та пропонують розширити навчання українців на американських винищувачах F-16. Голова Комітету конґресмен-республіканець Майк Тернер...



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