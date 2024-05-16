Чверть століття тюрми за підтримку України

Володимир Кара-Мурза Верховний суд Росії відхилив касаційну скаргу на вирок політику та журналістові Володи­миру Кара-Мурзі, якому 31 липня 2023 року призначили 25 років колонії за звинуваченнями в „державній зраді“, співпраці з „небажаною організацією“ та поширенням „наклепів“ про армію РФ. Міністер закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає, що головною причиною 25-річного вироку відомому російському опозиціонерові В....



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