Щораз більше причин скасувати заборону

ВАШІНҐТОН. – Росія своїми діями, такими як удар по гіпермаркету в Харкові, підштовхує США до зняття заборони на застосування американської зброї проти цілей на російській території. Таку думку в коментарі CNN висловив колишній командувач Сухопутних сил США в Европі, генерал у відставці Марк Гертлінґ. „Ми, можливо, побачимо зниження стандартів для застосування цієї зброї проти конкретних...



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