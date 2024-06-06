Авдієнція у Короля Швеції

Король Швеції Карл ХVI Ґустав, Воло­димир Зеленський та Королева Сільвія. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) СТОКГОЛЬМ. – 31 травня під час робочої візити до Швеції Президент України Володимир Зеленський мав авдієнцію у Короля Швеції Карла ХVI Ґустава. Він подякував Швеції та шведському народові за всеохопну підтримку України та непохитну солідарність з українцями під час протистояння...



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