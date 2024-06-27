Бойові дії в Україні 17-23 червня

• 986 бойових зіткнень відбулося на фронті за тиждень. ЗСУ були завдані удари по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників у Брянській області та в тимчасово окупованому Криму. 21 червня Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування дронів типу Shahed-136/„Герань-2“, навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків...



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