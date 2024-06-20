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Бойові дії з 10 по 17 червня

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• Протягом тижня російські окупанти здійснили 21 тис. обст­рілів та 431 авіоудар по території України. Внаслідок обстрілів росій­ськими окупантами Донець­кої, Херсонської, Сумської, Дніп­ропетровської, Харківської областей 9 людей загинули, 53 поранені. • Командування російських військ докладає зусиль для нарощування інтенсивности й розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження українських військ до прибуття F-16 і недопущення...

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