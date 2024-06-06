Бойові дії з 27 травня по 5 червня

• Сили протиповітряної оборони знищили 38 із 39 російських ударних БПЛА типу Shahed-131/136. Дрон ГУР атакував загоризонтну радіолокаційну станцію „Воронеж М“ у Орську Оренбурзької області у РФ на відстані понад 1,800 кілометрів. • Сили оборони України успішно уразили ракетами ATACMS Кер­ченську поромну переправу, суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. •...



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