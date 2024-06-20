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Виставили пошкоджену трибуну

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Пошкоджена внаслідок обстрілу трибуна харківського стадіону „Сонячний“. МЮНХЕН. – У Мюнхені перед матчем Евро-2024 Україна-Румунія виставили пошкоджену внаслідок обстрілу трибуну харківського стадіону „Сонячний“. Трибуну привезли, щоб засвідчити світові, що навіть футбол страждає від війни“. Стадіон „Сонячний“ побудували у межах підготовки до проведення Евро-2012. У травні 2022 року його обстріляли російські війська....

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