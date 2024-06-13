Тіна Пересунько. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 3 червня в актовій залі Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького відкрилася виставка „Прийшли, заспівали, перемогли“, присвячена історії міжнародного тріюмфу „Щедрика“ Миколи Леонтовича та світових гастролей Української республіканської капелі під орудою Олександра Кошиця, уродженця Черкащини. Під час відкриття виставки, уперше у Черкасах, презентували понад 100-річну платівку з нью-йоркським...
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