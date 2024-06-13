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Виставка „Прийшли, заспівали, перемогли“

By 4 Mins Read

Тіна Пересунько. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 3 червня в актовій залі Черкаського національного університету ім. Богдана Хмель­ницького відкрилася виставка „Прийшли, заспівали, перемогли“, присвячена історії міжнародного тріюмфу „Щедрика“ Миколи Леонтовича та світових гастролей Української республіканської капелі під орудою Олександра Кошиця, уродженця Черкащини. Під час відкриття виставки, уперше у Черкасах, презентували понад 100-річну платівку з нью-йоркським...

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