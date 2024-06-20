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Вища рада правосуддя підтримала звільнення Князєва

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КИЇВ. –17 червня Перша дисциплінарна Палата Вищої ради правосуддя (ВРП) відсторонила суддю Князєва від посади через подання про звільнення. Голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільникові-адвокату у травні 2023 року повідомили про підозру в прийнятті неправомірної вигоди. ВРП 4 квітня тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальности до...

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