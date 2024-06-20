Вища рада правосуддя підтримала звільнення Князєва

КИЇВ. –17 червня Перша дисциплінарна Палата Вищої ради правосуддя (ВРП) відсторонила суддю Князєва від посади через подання про звільнення. Голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільникові-адвокату у травні 2023 року повідомили про підозру в прийнятті неправомірної вигоди. ВРП 4 квітня тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальности до...



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