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Вражено радіолокаційні станції Росії

By 3 Mins Read

Радіолокаційна станція (РЛС) далекого виявлення цілей „Воронеж-М“ Безпілотник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони 26 травня атакував радіолокаційну станцію (РЛС) далекого виявлення цілей „Воронеж-М“ у російському місті Орську за 1,800 кілометрів від кордону з Україною. Хоча офіційно Україна не взяла на себе відповідальність за атаки на об’єкти радіорозвідки на території Росії та у тимчасово окупованому Криму,...

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