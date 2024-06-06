Вражено радіолокаційні станції Росії

Радіолокаційна станція (РЛС) далекого виявлення цілей „Воронеж-М“ Безпілотник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони 26 травня атакував радіолокаційну станцію (РЛС) далекого виявлення цілей „Воронеж-М“ у російському місті Орську за 1,800 кілометрів від кордону з Україною. Хоча офіційно Україна не взяла на себе відповідальність за атаки на об’єкти радіорозвідки на території Росії та у тимчасово окупованому Криму,...



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