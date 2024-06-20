Відзнака лікарю від Верховної Ради

Заслужений лікар України Сергій Гаріян. ТЕРНОПІЛЬ. – За сумлінну працю, активну професійну та громадську діяльність Заслужений лікар України Сергій Гаріян з Тернополя отримав відзнаку від Верховної Ради України „За заслуги перед українським народом“. Він працює завідувачем ортопедо-травматологічного відділення обласної клінічної лікарні, яка стала провідним центром України. Від 2014 року і за час повномаштабної війни, коли...



Логін Підпишись зараз

Створіть обліковий запис або увійдіть, щоб продовжити читання.