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Відзнака лікарю від Верховної Ради

By 2 Mins Read

Заслужений лікар України Сергій Гаріян. ТЕРНОПІЛЬ. – За сумлінну працю, активну професійну та громадську діяльність Заслужений лікар України Сергій Гаріян з Тернополя отримав відзнаку від Верховної Ради України „За заслуги перед українським народом“. Він працює завідувачем ортопедо-травматологічного відділення обласної клінічної лікарні, яка стала провідним центром України. Від 2014 року і за час повномаштабної війни, коли...

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