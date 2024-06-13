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Відкрили новий прихисток

By 2 Mins Read

Під час відкриття нового прихистку для біженців. ТЕРНОПІЛЬ. – З допомогою Великогаївської громади, українського та швайцарського Червоного хреста на Тернопіллі урочисто відкрили новий прихисток для переселенців, які постраждали від війни. В просторих кімнатах буде проживати 50 людей, серед них Катерина Білоус з трьома дітьми із Лисичанська, Луганської области. Це велика підтримка для біженців, які залишилися...

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