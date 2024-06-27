В Конґресі закликали зняти обмеження для України

ВАШІНҐТОН. – Голова Комітету з розвідки Палати представників конґресмен-республіканець Майк Тирнер з Огайо закликав Секретаря оборони Ллойда Остіна зняти всі обмеження для України на використання ракет „ATACMS” та іншої далекобійної американської зброї. Лист був висланий 6 червня. „Адміністрація Байдена обмежує здатність України захищатися від нападів Росії. Неможливо вести війну, в якій ворогові дозволено стріляти по...



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