В пам’ять отамана Залізняка

Меморіяльна дошка отаману. (Фото: Василь Бондар) ХМЕЛЬОВЕ, Кіровоградська область. – Свято останнього дзвінка, зібрало на подвір’ї ліцею учнів, вчителів, батьків, гостей із Кропивницького, Новомиргорода, Малої Виски, Звенигородки Черкаської області, Баштанки Миколаївської, воїнів з діючого фронту. Окрім квітів вчителям і випускникам, їх покладено до меморіяльної таблиці отаманові Залізняку. Відкрили її волонтер і громадський активіст Вадим Батій...



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