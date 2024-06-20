Допомога в дотриманні прав людини

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 17 червня відбувся форум „Захист прав людини в умовах воєнного стану в Кіровоградській області: виклики та перспективи“. Участь у ньому взяли представники влади, зокрема Уповноважена Верховної Ради України з прав людини в Кіровоградській області Галина Лугова, правоохоронних органів, відомі в реґіоні адвокати та громадські активісти. Результатом зібрання стане налагодження взаємодії та напрацювання спільних...



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