Допомога в дотриманні прав людини

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 17 червня відбувся форум „Захист прав людини в умовах воєнного стану в Кіровоградській області: виклики та перспективи“. Участь у ньому взяли представники влади, зокрема Уповноважена Верховної Ради України з прав людини в Кіровоградській області Галина Лугова, правоохоронних органів, відомі в реґіоні адвокати та громадські активісти. Результатом зібрання стане налагодження взаємодії та напрацювання спільних...
Previous ArticleПро фестиваль знав весь світ
Next Article Відзнака лікарю від Верховної Ради