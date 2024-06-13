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До побачення, школо!

By 2 Mins Read

Першоклясникам подарували „Букварі“. СОМЕРСЕТ, Ню-Джерзі. – 8 червня залю Українського культурного центру заповнили 155 учнів і вчителі Школи українознавства при Україн­ській православній церкві-пам’ят­нику св. Андрія Первозваного, які, а також численні гості, прийшли на свято закінчення навчального року. Їх привітали директорка школи Уляна Кіселюк і о. Василь Пасакас, який разом з усіма присутніми виголосив молитву. Всі...

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