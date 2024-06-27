Заборонили політичну партію “Наш край”

КИЇВ. – 19 червня колеґія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду ухвалила рішення про заборону політичної партії “Наш край”. Таке рішення було винесене на підставі позову Міністерства юстиції України. Окрім заборони діяльности партії, суд також вирішив конфіскувати та передати у власність держави майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та...
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