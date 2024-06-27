Загинули дев’ять захисників

Пам’ятний стенд в академії. (Фото Льотної академії) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 18 червня в Льотній академії Національного авіяційного університету, що у Кропивницькому, відбулось вшанування випускників та співробітників, які загинули під час війни. Презентували пам’ятний стенд та „Віртуальний меморіял“, присвячений дев’ятьом загиблим воїнам. Студенти, викладачі, всі присутні вшанували пам’ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Архиєпископ Кропивницький та Голованівський...
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