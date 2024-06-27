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Загинули дев’ять захисників

By 2 Mins Read

Пам’ятний стенд в академії. (Фото Льотної академії) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 18 червня в Льотній академії Національ­ного авіяційного університету, що у Кропивницькому, відбулось вшанування випускників та співробітників, які загинули під час війни. Презентували пам’ятний стенд та „Вір­туальний меморіял“, присвячений дев’ятьом загиблим воїнам. Студенти, викладачі, всі присутні вшанували пам’ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Архиєпископ Кропивницький та Голованівський...

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