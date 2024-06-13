Зеленські взяли участь у церемонії

Президент України Володимир Зеленський і Олена Зеленська на церемонії відзначення 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) СЕН-ЛОРАН-СЮР-МЕР, Франція. – Президент України Володимир Зелен­ський і Олена Зеленська 6 червня взяли участь в офіційній міжнародній церемонії відзначення 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії. Церемонія відбулася на території меморіялу Omaha Beach. Присутні переглянули...



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