Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Зустрілися колишні політв’язні і репресовані

By 3 Mins Read

Учасники збору біля Палацу Потоцьких. Світлину надала Ореслава Хомик ЛЬВІВ. – 8 червня на день народження Героїні світу Ірини Сеник, яка 34 роки відбула в московських тюрмах і таборах, у Львові в Палаці мистецтв пройшов 14-ий збір Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих. Почесними гостями заходу були і перед присутніми виступили відомі громадські діячі, багатолітні політв’язні ...

Будь ласка, зареєструйтеся нижче, щоб отримати БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис.
Підписка оновлюватиметься та діятиме з дати реєстрації.
Логін Підпишись зараз
Створіть обліковий запис або увійдіть, щоб продовжити читання.

Related Posts