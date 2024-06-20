Зустрілися колишні політв’язні і репресовані

Учасники збору біля Палацу Потоцьких. Світлину надала Ореслава Хомик ЛЬВІВ. – 8 червня на день народження Героїні світу Ірини Сеник, яка 34 роки відбула в московських тюрмах і таборах, у Львові в Палаці мистецтв пройшов 14-ий збір Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих. Почесними гостями заходу були і перед присутніми виступили відомі громадські діячі, багатолітні політв’язні ...



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