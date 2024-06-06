Конкурс на здобуття премії ім. Володимира Затуливітра

1 червня оголошено конкурс на здобуття Всеукраїнської літературної премії ім. Володимира Зату­ливітра, встановленої Національною спілкою письменників України, Шевченківським національним заповідником та Благодійним фондом В. Затуливітра з метою вшанування пам’яті талановитого письменника В. Затуливітра й популяризації його творчости. Премію присуджують за високохудожні твори (поетичні збірки), в яких зображено український національний характер, осмислено історичну долю України та...



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