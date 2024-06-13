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Нагородили ієромонаха з Лаври

By 2 Mins Read

Воїни вручають почесну відзнаку о. Макарію Дутці. ЛЬВІВ. – Львівська обласна військова адміністрація спільно із Всеукраїнським благодійним проєктом „Пташки перемоги“ передала для ЗСУ 305 дронів-камікадзе. Їх отримають бійці різних бриґад, серед яких 3-ій прикордонний загін ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса. До збору коштів долучилися мешканці громад Львів­щини. Ієромонах і волонтер з Унівської лаври о....

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