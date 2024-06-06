Немає до влади особливої довіри

Орієнтовна мапа руху повітряних цілей, що атакували Україну 1 червня 2024. Телеграм-канал “Львівич”. У ніч на 1 червня російські окупанти завдали потужного ракетно-авіяційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних реґіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу “Shahed”. До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіяцію, зенітні ракетні...



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