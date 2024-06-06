Образи янголів прикрашали палац Івана Мазепи в Батурині

Цитадель фортеці Батурина XVII ст., реконструйована 2008 року на базі археологічних даних. (Фото: Ольга Сергієнко) Спеціяльно для „Свободи“ Великомаштабна аґресія Росії проти України призупинила розкопки у Батурині Чернігівської области, які проводили щоліта українські й канадські археологи та історики в 1995-2021 роках. Однак учасники проєкту дослідження історії та культури цієї столиці козацької держави в Канад­сь­кому інституті...



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