Опитування: Зеленський має залишатися

КИЇВ. – 70 відсотків українців вважають, що Володимир Зеленський має залишатися президентом до кінця воєнного стану. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в рамках проєкту Mobilise наприкінці травня. Не згодні з цим 22 відс. Більшість українців (56 відс.) скоріше або повністю схвалюють діяльність Зеленського на посаді Президента України (скоріше або повністю...



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