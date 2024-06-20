Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Опитування: Зеленський має залишатися

By 1 Min Read

КИЇВ. – 70 відсотків українців вважають, що Володимир Зеленський має залишатися президентом до кінця воєнного стану. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в рамках проєкту Mobilise наприкінці травня. Не згодні з цим 22 відс. Більшість українців (56 відс.) скоріше або повністю схвалюють діяльність Зеленського на посаді Президента України (скоріше або повністю...

Будь ласка, зареєструйтеся нижче, щоб отримати БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис.
Підписка оновлюватиметься та діятиме з дати реєстрації.
Логін Підпишись зараз
Створіть обліковий запис або увійдіть, щоб продовжити читання.

Related Posts