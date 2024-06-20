Опублікували список невтральних спортсменів

Україна вимагала відсторонити російських та білоруських спортсменів від літніх Олімпійських ігор-2004 у Парижі. Міжнародний олімпійський комітет опублікував список перших індивідуальних невтральних спортсменів (Individual neutral athlete – INA), чиє право на участь в Олімпійських іграх у Парижі ним уже підтверджено. Це 14 російських і 11 білоруських атлетів, які зможуть виступити в чотирьох дисциплінах. Спеціяльний комітет провів...



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