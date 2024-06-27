Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Орест Савка присвятив життя театру

By 1 Min Read

Меморіяльний знак Оресту Савці в Копичинцях. КОПИЧИНЦІ, Тернопільська область. – 16 червня на фасаді Центру культури та дозвілля в Копичинецькій громаді урочисто відкрили меморіяльну дошку заслуженому діячеві мистецтв України Оресту Савці. Він був творцем і режисером народного драмтеатру ім. Богдана Лепкого, який став перлиною українського театрального мистецтва і здобув всеукраїнське визнання. Завдяки його творчій праці...

Будь ласка, зареєструйтеся нижче, щоб отримати БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис.
Підписка оновлюватиметься та діятиме з дати реєстрації.
Логін Підпишись зараз
Створіть обліковий запис або увійдіть, щоб продовжити читання.

Related Posts