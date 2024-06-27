Орест Савка присвятив життя театру

Меморіяльний знак Оресту Савці в Копичинцях. КОПИЧИНЦІ, Тернопільська область. – 16 червня на фасаді Центру культури та дозвілля в Копичинецькій громаді урочисто відкрили меморіяльну дошку заслуженому діячеві мистецтв України Оресту Савці. Він був творцем і режисером народного драмтеатру ім. Богдана Лепкого, який став перлиною українського театрального мистецтва і здобув всеукраїнське визнання. Завдяки його творчій праці...



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