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Повернення Гелія Снегірьова

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Виступає внук Гелія Снєгірьова. КИЇВ. – У столичному Будинку кіно 12 червня відбулася презентація книжки „Набої для розстрілу. Ненько моя, ненько“ українського диси­ден­та-політв’язня Гелія Снегірьова. Це – лірико-публіцистична розвідка про сумнозвісну справу СВУ, за якою у квітні 1930 року тоталітарна більшовицька влада СССР винесла вироки 45 українським інтелектуалам і таким злочинним способом позбавила голосу українське...

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