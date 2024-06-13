Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Подарували дитячий майданчик

By 1 Min Read

До дітей промовляє пастор „Благої вісті” Олек­сандр Кова­ленко. (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. – 1 червня у Міжнародний день захисту дітей церква „Блага вість” подарувала малятам новий дитячий майданчик і незабутнє свято. Урочисте відкриття майданчика, де зможуть розважатися діти з усієї Сміли, відбулося на подвір’ї протестантської Церкви повного Євангелія „Блага вість”. Заступ­ниця міського голови...

Будь ласка, зареєструйтеся нижче, щоб отримати БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис.
Підписка оновлюватиметься та діятиме з дати реєстрації.
Логін Підпишись зараз
Створіть обліковий запис або увійдіть, щоб продовжити читання.

Related Posts