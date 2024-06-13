Подарували дитячий майданчик

До дітей промовляє пастор „Благої вісті” Олек­сандр Кова­ленко. (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. – 1 червня у Міжнародний день захисту дітей церква „Блага вість” подарувала малятам новий дитячий майданчик і незабутнє свято. Урочисте відкриття майданчика, де зможуть розважатися діти з усієї Сміли, відбулося на подвір’ї протестантської Церкви повного Євангелія „Блага вість”. Заступ­ниця міського голови...



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