Подякували „Свободі“

Департамент культури Київської міської державної адміністрації, Музей видатних діячів української культури, Культурно-просвітницька асоціяція „Mist II Ponte“ з Італії і Міжнародний фонд Івана Франка надіслали до редакції „Свободи“ лист-подяку, в якому сказано: „Перший міжнародний двотуровий фестиваль-конкурс учнівської, студентської шкільної молоді та дорослих виконавців оголошує подяку газеті української громади в Америці „Свобода“ Українського народного союзу (США) за...
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