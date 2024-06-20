Подякували „Свободі“

Департамент культури Київської міської державної адміністрації, Музей видатних діячів української культури, Культурно-просвітницька асоціяція „Mist II Ponte“ з Італії і Між­народний фонд Івана Франка надіслали до редакції „Свободи“ лист-подяку, в якому сказано: „Пер­ший міжнародний двотуровий фестиваль-конкурс учнівської, студентської шкільної молоді та дорослих виконавців оголошує подяку газеті української громади в Америці „Свобода“ Українського народного союзу (США) за...



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