Почалися переговори про вступ України в Европейський Союз

ЛЮКСЕМБУРҐ. – У Люксембурзі 25 червня почалася міжурядова конференція України та ЕС, де офіційно оголосили про початок переговорів про вступ до Европейського Союзу. До української делеґації на переговорах входять понад 30 посадовців, переважно представники уряду. Їх очолює віцепрем’єр-міністерка з питань европейської та евроатлантичної інтеґрації Ольга Стефанішина, яка також визначена „головним переговірником“. Серед інших членів делеґації...



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