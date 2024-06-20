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Президент СКУ взяв участь у зборах

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Президент Світового конґресу українців Павло Ґрод на звітно-виборчих зборах Об’єднання українських організацій у Німеччині. (Фото: СКУ) БЕРЛІН. – Президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод під час візити до Берліна взяв участь у звітно-виборчих зборах Об’єднання українських організацій у Німеччині. Головною темою зустрічі стало обговорення спільних тем в адвокації українських інтересів – спільної справи з...

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